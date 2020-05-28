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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya) (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

Konya'da feci kaza! İş adamı Mustafa Akbel hayatını kaybetti

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Konya'da feci kaza! İş adamı Mustafa Akbel hayatını kaybetti
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Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü iş insanı Mustafa Akbel hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Süt ürünleri firması sahibi olan iş insanı Mustafa Akbel'in kullandığı 34 GP 9577 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Akbel, başından aldığı darbeyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akbel, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Akbel’in cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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