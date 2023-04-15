Konya'da feci kaza! Aynı yöne giden otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı kavşağında meydana geldi. Aynı yöne giden Fuat Oto yönetimindeki otomobille Burhanettin Yeniçeri yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Yeniçeri ve Oto ile araçlardaki Ezgi Yeniçeri, Gülşen Yeniçeri, Şenel Oto ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi ile Konya’daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fuat Oto, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.