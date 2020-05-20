MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da feci kaza! Araç ikiye bölündü...
GeriGündem Konya'da feci kaza! Araç ikiye bölündü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Atilla MEMİŞ/DHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 19:43,Son Güncelleme:

Konya'da feci kaza! Araç ikiye bölündü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da feci kaza! Araç ikiye bölündü...
Abone Olgoogle-news

KONYA'nın Yunak ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Akşehir- Yunak yolu Ayrıktepe mevkiinde meydana geldi. Nurullah Akbayır (26) yönetimindeki 06 BPP 733 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen Yüksel Karadeniz'in (41) kullandığı 42 AP 179 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da metal yığınına dönüşürken, kazada sürücüler Akbayır ve Karadeniz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Karadeniz'in, yapılan tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildiği bildirildi.

Konyada feci kaza Araç ikiye bölündü...


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle