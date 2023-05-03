Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Konya’da feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 17:47

Konya’nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Karapınar ilçesi Sekizli Yaylası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. idaresindeki 42 BY 762 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen Ergün Ata’nın kullandığı 42 JF 252 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemede, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan sürücünün dedesi İbrahim Baştürk’ün, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Hatice Ata, torunları Naciye Öğür (5) ile Bekir Öğür’ün (3) hayatını kaybettiğini belirledi.

Konya’da feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. yaralandı. Yaralılar Kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyan ailelerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Trafik #Kaza

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles