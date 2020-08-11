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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 09:16,Son Güncelleme:

Konya'da feci kaza

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Konya'da feci kaza
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KONYA'da otomobilin, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptığı kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi istikametinden kampüs istikametine giden Ali Sağ (27) yönetimindeki 42 CDR 52 plakalı otomobil, önünde giden Metin Şişman (36) yönetimindeki 03 ET 430 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Ali Sağ ile yanındaki Gülsüm Sude Altınsoy yaralandı. 

Konyada feci kaza

İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gülsüm Sude Altınsoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

TIR şoförü Metin Şişman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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