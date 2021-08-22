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Gündem
Yasin URAL/ KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 22.08.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Konya'da feci kaza: 3 gencin üzücü ölümü...

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Konya'da feci kaza: 3 gencin üzücü ölümü...

Konya’da otomobilin karşı şeride geçerek takla attığı kazada Merter Kuyucu (22), Aybike Ece Işık (19), Hazan Yazar (21) hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi’nde meydana geldi. 70 DT224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki ağaçları kırıp, karşı şeride geçerek takla attı. Otomobildeki Merter Kuyucu (22), Aybike Ece Işık (19), Hazan Yazar (21), olay yerinde hayatını kaybetti.

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Ağır yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Konyada feci kaza: 3 gencin üzücü ölümü...


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