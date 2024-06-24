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Konya'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Konya#Derebucak#Trafik Kazası
Konyada feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 14:30

Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, Derebucak-Antalya Kara yolunun Gencek Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kökcü yönetimindeki otomobil kavşakta M.Ç.‘nin kullandığı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refüje çıkıp durabilirken, kazada otomobilin sürücüsü Mehmet Kökcü ile araçta bulunan Emine Kökcü hayatını kaybetti.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan diğer araçtaki sürücü M.Ç. ile yolcu E.Ş. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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#Konya#Derebucak#Trafik Kazası

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