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DHA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 01:08,Son Güncelleme:

Konya'da feci kaza! 1 ölü 4 yaralı var

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Konya'da feci kaza! 1 ölü 4 yaralı var
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Ateş (24) yönetimindeki 15 NL 202 plakalı minibüs, kavşakta Sadetli Özev'ın (26) kullandığı 42 ADM 317 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan Şenol Şengezer, Kerem Ateş ve Erdoğan Apak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Sadetli Özev, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 4 kişinin tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konyada feci kaza 1 ölü 4 yaralı var

Konyada feci kaza 1 ölü 4 yaralı var

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