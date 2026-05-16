×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da evlat dehşeti: Hukuk fakültesi öğrencisi anne ve babasını öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Cinayet#İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 15:33

Konya'da polisin parkta elleri kanlı şekilde bulduğu hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer'in, tartıştığı annesi Nazife ile babası Gökhan Dinçer'i bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, saat 13.00 sıralarında Meram ilçesinde bir parkta meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, parkta elleri kanlı şekilde oturan Cihan Dinçer’i fark etti. Ekipler, Dinçer’in durumundan şüphelenerek sorular sordu. Dinçer, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Konyada evlat dehşeti: Hukuk fakültesi öğrencisi anne ve babasını öldürdü

Dinçer'in tarif ettiği Benekli Sokak'taki 2 katlı evin giriş katına giden polis, adreste kapıyı kimse açmayınca olay yerine itfaiye çağırdı.

VETERİNER ÇİFT, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞIYORMUŞ

İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren ekipler, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner Nazife ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş buldu.

Haberin Devamı

Hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Cinayet#İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!