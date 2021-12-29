Konya'da evde patlama! Binanın duvarı yıkıldı

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Tatlıcak Mahallesi Erdemir Sokak'ta, Abdulvahap Taş'a ait müstakil evde, saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. Taş'ın eşi Medine Taş, 3 çocuğu ve 5 yeğeniyle birlikte bulunduğu sırada olan patlamanın ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede hafif yaralandığı belirlenen Medine Taş, sağlık ekibi tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Medine Taş'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.