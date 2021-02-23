MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da eğlence mekanına şok baskın! 447 bin lira ceza uygulandı
GeriGündem Konya'da eğlence mekanına şok baskın! 447 bin lira ceza uygulandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Konya'da eğlence mekanına şok baskın! 447 bin lira ceza uygulandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da eğlence mekanına şok baskın! 447 bin lira ceza uygulandı
Abone Olgoogle-news

Konya'da, koronavirüs kısıtlama kararı ihlal edildiği için daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanına yapılan baskında 71 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal'den 447 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçede, kısıtlama gereği kapalı olması gerekirken açık olduğu için daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanının yine açık olduğu ihbarını aldı.

Konyada eğlence mekanına şok baskın 447 bin lira ceza uygulandı
Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerdeki iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda eğlence mekanında yakalanan aralarında kadınların da bulunduğu 71 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal'den toplam 447 bin 300 TL ceza uyguladı.

İş yeri sorumluları Ramazan K. ve Osman K. hakkında 'mühür fekki' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı, 2 iş yeri de yeniden mühürlendi.

Dışı manav içi kahvehane 36 kişiye 125 bin lira ceza
Dışı manav içi kahvehane! 36 kişiye 125 bin lira ceza
İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi