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Konya'da düşen Türk Yıldızları uçağından atlayan pilot taburcu oldu

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#Konya#Türk Yıldızları#Uçak
Konyada düşen Türk Yıldızları uçağından atlayan pilot taburcu oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 11:38

Konya'da, kuş çarpmasıyla askeri eğitim alanına düşerken, paraşütle atlayıp sağ kurtulan, Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağının pilotu Pilot Binbaşı Ahmet Barbaros Civelekoğlu (39), hastaneden taburcu edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağına, dün kalkıştan bir süre sonra, saat 12.30 sıralarında kuş çarptı. Motorları duran uçak, Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'ndeki askeri eğitim alanına düştü.

Hava Pilot Binbaşı Ahmet Barbaros Civelekoğlu, uçaktan paraşütle atlayarak sağ kurtuldu. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kontrol amaçlı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Civelekoğlu'nun bu sabah tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu olduğu öğrenildi.

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Binbaşı Civelekoğlu'nun, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan birkaç ay önce 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'na atandığı ve Türk Yıldızları'nın 2023'teki gösterileri için eğitim uçuşu yaptığı öğrenildi.

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Öte yandan 3'üncü Ana Jet Üst Komutanlığı'na bağlı kaza kırım ekipleri, kaza yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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#Konya#Türk Yıldızları#Uçak

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