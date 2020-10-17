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DHA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 00:57 | Son Güncelleme:

Konya'da durdurulan iki otomobilde 58 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

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Konya'da durdurulan iki otomobilde 58 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı
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Konya'nın Kulu ilçesinde, iki farklı otomobilde yapılan aramada 58 kilo 416 gram esrar ele geçirildi, yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, uyuşturucuları taşıyan iki otomobili tespit etti. Otomobiller düzenlenen operasyonla Kulu ilçesinde durduruldu. Otomobillerde narkotik köpeği ile yapılan aramada 58 kilo 416 gram esrar ele geçirildi. Araçlarda bulunan yabancı uyruklu 4 şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

 

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