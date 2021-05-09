MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da dün çıkan kum fırtınasının görüntüleri... Bir saat sürdü
GeriGündem Konya'da dün çıkan kum fırtınasının görüntüleri... Bir saat sürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yasin URAL/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Konya'da dün çıkan kum fırtınasının görüntüleri... Bir saat sürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Konya'nın Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde dün etkili olan kum fırtınasının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Bir saat süren fırtına nedeniyle otobüs terminalinin çatısı uçtu, parçalar 2 otobüse ve araçlara zarar verdi.

9
  • Konyada etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
  • Konyada etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
  • Konyada etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
  • Konyada etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde dün saat 17.30 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar etkili oldu. 1 saat süren fırtına nedeniyle Cihanbeyli otobüs terminalinin çatısı uçtu. Çatıdan savrulan parçalar park halinde olan 2 otobüs ve 3 otomobile zarar verdi. İlçe merkezi ve mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

Konyada dün çıkan kum fırtınasının görüntüleri... Bir saat sürdü
Kulu ilçesinde de fırtına nedeniyle toz bulutu oluştu, görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Bir anda rüzgarla birlikte gökyüzünü kaplayan toz bulutu paniğe neden oldu. Tarlada çalışan ve trafikte araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar toz bulutunu cep telefonu ile görüntüledi. Rüzgar nedeniyle hasar oluşan yerlerde belediye ekipleri çalışma başlattı.

AKSARAY'DA DA ETKİLİ OLDU

Aksaray'da da dün etkili olan kum fırtınasında Ortaköy ilçesindeki caminin minaresi devrildi. Ağaçören ve Sarıyahşi ilçelerinde de bazı ev ve mandıraların çatısı uçtu. AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yapacak.

Aksarayda kum fırtınası sonrası hasar tespiti yapılacak
Aksaray'da kum fırtınası sonrası hasar tespiti yapılacak

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi