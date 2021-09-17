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Konya'da dev yarıklar! Nedeni belli oldu

#Konya#AFAD #Dev Yarıklar
Konyada dev yarıklar Nedeni belli oldu

Konya’nın Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, yağmur sonrası yüzeyde oluşan yarıkların, AFAD incelemesi sonucu yer altı su seviyesinin son yıllarda hızla azalmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Konyada yaylada dev yarıklar oluştuKonyada yaylada dev yarıklar oluştu
Konyada yaylada dev yarıklar oluştu

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Konya’nın Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, yağmur sonrası yüzeyde oluşan yarıkların, AFAD incelemesi sonucu yer altı su seviyesinin son yıllarda hızla azalmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Konya Ovası’nda yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600'ü geçen obrukların ardından bölgede yüzey yarıkları oluşmaya başladı. Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, çarşamba akşamı yağmur sonrası yüzeyde yarıklar oluştu. Bunun üzerine AFAD, bölgede insansız hava aracı ile incelemede bulundu. İnceleme sonucu kırık ve yarıkların, son yıllarda yer altı su seviyesinin hızla azalmasından kaynaklandığı belirlendi.

Konyada obrukların ardından bir korkutan olay daha

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AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından inceleme sonucu yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Sahada yapılan incelemeler ve İHA yardımıyla yapılan görüntülemeler sonucunda saçak şeklinde 4 parçadan oluşan kırık hattı (Fay) tespit edilmiş olup, yüzeylemiş olan kırıklardan en uzun olan kırık hattı uzunluğu 1516 metre olarak ölçülmüştür. Kırık hatları üzerinde yer yer yarıklar görülmüş olup en geniş yarık 5 metre olarak ölçülmüştür. Oluşan yarıklar ve ortaya çıkan yüzey kırığı bölgede son yıllarda yer altı su seviyesinin hızla çekilmesi sonucu oluştuğu öngörülmektedir. Kırık hattını oluşturan bloklardaki kil seviyeleri farklı kotlarda bulunmakta olup yer altı suyunun çekilmesine bağlı olarak bloklardaki etkilenen kil seviyesi ve hacmi de farklılık gösteriyor. Bu sebepten bloklar arasındaki hacimsel küçülmede farklı olduğundan kırık hattı boyunca çatlak ve yarıklar oluşmaktadır ayrıca kırık hattında bloklar arasında kot farkı da görülmekte olup, kot farkı bazı yerlerde 15 santimetreye kadar ulaşmaktadır. Bu kot farkının zamanla metre mertebesine ulaşması da ön görülmektedir. Meydana gelen bu durum sonucunda Cami lojmanı ciddi hasar görmüş, Emirgazi yayla yolu hasar almıştır. Kil minerallerinin mineralojik özellikleri şişme ve çekme değerlerini değiştirmekle birlikte zeminde bulunan kil minerallerinin suyunu kaybetmesi nedeniyle önemli oranda hacim azalması meydana gelmiştir. Bu oran montmorillonitik killerde orijinal hacme göre 2.5 kat değişim gelişirken kaolinit ve illitte 1/4 oranında gerçekleşmektedir.''

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Erol ERDAL/ EMİRGAZİ (Konya), (DHA)

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#Konya#AFAD #Dev Yarıklar