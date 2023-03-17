Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da Derebucak ve Ahırlı ilçelerinde eğitime kar engeli

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Okul#Kar
Konyada Derebucak ve Ahırlı ilçelerinde eğitime kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 10:26

KONYA'da kar yağışı nedeniyle Derebucak ve Ahırlı ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Konya- Antalya kara yolu Alacabel mevkisinde ulaşım güçlükle sağlandığı için TIR, kamyon gibi araçların geçişine izin verilmiyor.

Haberin Devamı

Kentin büyük bir bölümünde yağmur etkili olurken, bazı bölgelere ise kar yağdı. Kar yağışı nedeniyle Derebucak ve Ahırlı ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları ise idari izinli sayılacak.

Konya- Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Ulaşım güçlükle sağlanırken, Seydişehir ilçesi Marangozlar kavşağında önlem alan polis, TIR, kamyon ile zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Okul#Kar

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Boluda 4.8 büyüklüğünde deprem Düzce, İstanbul ve Ankaradan hissedildi

Son dakika... Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Düzce, İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

#Deprem
Meme kanseri aşısı ilk insan denemelerini geçti Neleri değiştirecek Düşüncesi bile heyecanlandırıyor

Meme kanseri aşısı ilk insan denemelerini geçti! Neleri değiştirecek? 'Düşüncesi bile heyecanlandırıyor'

#Sağlık
Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off! Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir? ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

#Süper Lig