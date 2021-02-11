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Gündem
Adem YILDIZ/ KONYA (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Konya'da depremler sonrası 1 evde ağır, 30 evde az hasar var

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Konya'da depremler sonrası 1 evde ağır, 30 evde az hasar var
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Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde merkez üssü Mevlütlü Mahallesi'nde geçen salı günü meydana gelen 4.7, 4.0 ve 4.1 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarında 1 evin ağır, 30 evin de az hasarlı olduğu belirlendi.

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde geçen salı günü AFAD verilerine göre saat 18.51’de 4.7, 18.52’de 4.0 ve 18.53’te ise 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgede hasar tespit çalışması yaptı. Tuzlukçu ilçe merkezi, Koraşı, Tursunlu ve Pazaryeri mahallelerinde yapılan incelemede, 1 evin ağır hasarlı olduğu, 30 evin de az hasarlı olduğu tespit edildi. Öte yandan 3 ahırın da az hasarlı olduğu saptandı.

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