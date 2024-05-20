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Konya'da dehşet! Nazlı Akdoğan, 4. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti

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#Konya#Selçuklu#Pencere
Konyada dehşet Nazlı Akdoğan, 4. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 17:07

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 7 katlı binanın 4'üncü katında oturan Nazlı Akdoğan (40), bilinmeyen bir nedenle pencereden düşerek hayatını kaybetti. Akdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın 4'üncü katında oturan ev kadını Nazlı Akdoğan, bilinmeyen nedenle pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nazlı Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nazlı Akdoğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis Nazlı Akdoğan'ın nasıl düştüğünü araştırıyor.

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#Konya#Selçuklu#Pencere

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