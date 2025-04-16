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Konya'da dehşet! Eski eşi ile komşularını darbedip, evi yaktı

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#Konya#Kadına Şiddet#Darp
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 15:01

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Ramazan A. (60), boşandığı Makbule Küçük ile 2 komşusunu darbedip, evi ateşe verdi.

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Olay, saat 06.00 sıralarında, Pınarbaşı Mahallesi 153528 Sokak’taki tek katlı evde meydana geldi. Ramazan A., boşandığı Makbule Küçük'ün evine geldi. Belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Küçük'ü darbeden Ramazan A., sesi duyup tarafları ayırmayan gelen komşuları Mehmet Kula ile Hatice Kula'yı da darbetti. Ramazan A., daha sonra Küçük'ün evini ateşe verip, kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, Ramazan A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Konya#Kadına Şiddet#Darp

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