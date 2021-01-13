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Gündem
Salih BÜYÜKSAMANCI/DHA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 20:46 | Son Güncelleme:

Konya'da dehşet! Eşi evi terk edince katliam yaptı

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Konya'da dehşet! Eşi evi terk edince katliam yaptı
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Konya'da eşinin evi terk etmesinden dolayı kayınpederi ve bacanağını sorumlu tutan Şenol Yasak, Pompalı tüfekle hem bacanağını hem de kayınpederini vurarak öldürdü. Kaçmaya çalışan zanlı çevredekilerin yardımıyla yakalanıp polise teslim edildi.

Geçimsizlik nedeniyle çıkan tartışmanın ardından 4 ay önce eşinin çocuklarını da yanına alarak babasının evine gitmesi üzerine Şenol Yasak (39), tek başına yaşamaya başladı. Şenol Yasak, iddiaya göre eşinin eve dönmemesinde kayınpederi ile bacanağını suçladı. Barışma teklifi reddedilen Yasak, akşam saatlerinde mobilyacı bacanağı Mustafa Arslan’ın yanına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Mustafa Arslan, vucuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti.

BACANAĞININ ARDINDAN KAYINPEDERİNİN İŞYERİNİ BASTI

Bacanağı Arslan’ı öldüren Şenol Yasak daha sonra Fatih Mahallesi’ndeki Karatay Sanayi Sitesi’nde oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren’in yanına gitti. Şenol Yasak, kayınpederi Dağdeviren’e de pompalı tüfekle ateş açarak karnından yaraladı.

Bu sırada ikinci kez tüfeği ateşlemek isteyen Şenol Yasak’a kayınbiraderi Enes Dağdeviren ve çevredekiler engel oldu. Çağırılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Bekir Dağdeviren tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şenol Yasak ise olay yerine gelen polise teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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