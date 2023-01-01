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Konya'da dehşet! Balkonda kanlar içinde kaldı

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#Konya#Polis#Hastane
Konyada dehşet Balkonda kanlar içinde kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 09:28

KONYA'nın Karatay ilçesinde Ozan D., borç nedeniyle husumetli olduğu yeğeni Muhammed Kip'i (24) tabancayla vurarak yaraladı. Kip, ilk ifadesinde, "Dayım aşağıdan ateş etti" dedi.

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Olay, saat 02.30 sıralarında Kerim Dede Mahallesi Üçler Caddesi'nde 4 katlı binanın 3 katında meydana geldi. İddiaya göre; Ozan D., balkondaki yeğeni Muhammed Kip'i tabanca ile karnından vurdu. Kanlar içinde kalan Kip, otomobili ile hastaneye gitti.

Tedavi altına alınan Kip, polise verdiği ifadesinde, "Balkonda namaz kılıyordum. Dayım aşağıdan ateş etti" dedi. Alacak meselesi nedeniyle Ozan D. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kip'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ise kaçan Ozan K.'yı bulmak için çalışma başlattı.

Konyada dehşet Balkonda kanlar içinde kaldı

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#Konya#Polis#Hastane

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