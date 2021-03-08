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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 20:36 | Son Güncelleme:

Konya'da dehşet! Baba 10 yaşındaki oğlunu boğdu

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Konya'da dehşet! Baba 10 yaşındaki oğlunu boğdu

Konya'da kan donduran olay yaşandı. Yakın zamanda eşine de şiddet uygulayan bir baba, sebebi henüz bilinmeyen bir olaydan dolayı 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü.

Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta site görevlisi olarak çalışan İ.K. (32), evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdü.

Olaydan sonra polisi arayan İ.K, "Ben birini öldürdüm." dedi.

Polis ekiplerini yolda karşılayan ve eve götüren İ.K. gözaltına alındı.

İ.K'nin son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı kaydedildi.

Eve gelen çocuğun diğer yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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