Konya'da dehşet anlarını anlattı! Bina çökmeden önce zemindeki restoranda fayanslar düşmeye başlamış

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Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde cuma günü saat 20.00 sıralarında, 7 dükkan, 14 daire 2 bloktan oluşan ve zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartman çöktü. 1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınan bina çökmeden önce, gelen seslerin, zemin katta bulunan balık restoranın duvarındaki fayansların düşmesiyle başladığı ortaya çıktı. O anlarda çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bunun üzerine balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17) üst katta dairede oturanların kapı zillerine basıp, o anda evinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı. Kısa bir süre sonra da bina yıkıldı. İhbar üzerine adrese İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'lardan toplam 962 personel ve 216 araç sevk edildi.Oluşturulan kriz merkezinin yaptığı tespit sonucu binada 79 kişinin ikamet ettiği saptandı. Binada kalanlara tek tek telefonla ulaşıldı.



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Yapılan tespitlerde enkaz altında Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan (55), Ahmet Muhammed Cedan (23), Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın mahsur kaldığı belirlendi.

3 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Ekiplerin yaptığı çalışmalarla 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ kurtarıldı. 7'nci saatte ise Ahmet Muhammed Cedan sağ olarak enkaz altından çıkartıldı. Meram Tıp Fakültesinde tedaviyi alınan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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ÇİFTİN CENAZELERİ SURİYE’YE GÖNDERİLDİ

Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın ise cansız bedenleri enkaz altından çıkartıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi otopsinin ardından dün gece saatlerinde defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

ENKAZ KALDIRILDI

Dün iki kişinin cansız bedenine ulaşıldıktan sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, oluşturulan kriz merkezi, binada başka birisinin olmadığı belirlenip arama-kurtarma çalışmasının sonlandırılmasını karar verdi. Ardından enkaz kontrollü olarak iş makineleriyle kamyonlara yüklenip, götürüldü. Binadan geriye boş arsa kaldı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan soruşturma kapsamında 2'si iş yeri sahibi, 2'si mülk sahibi olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında mimar, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, yüksek elektrik mühendisi ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyeti tarafından yıkılan binanın enkazında yıkım nedeninin tespitine yönelik detaylı inceleme yapıldı, örnekler alındı.

Alınan örnekler üzerinde laboratuvarda yapılacak inceleme sonucunda bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenip soruşturma dosyasına sunulacak. Şüphelilerin gözaltı süreleri ise ilgili delillerin toplanması amacıyla uzatıldı.

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Binada oturanların tahliye edilmesini sağlayan balık restoranında çalışan Abrurrahman Keji, kıyafetlerini değiştirirken duvardaki fayansların düşmeye başladığını söyledi. Keji, ''Yaklaşık 6 aydır balıkçıda çalışıyordum. Ama sık sık gitmiyordum. Ara sıra gelip yardım ediyordum. Aşağı inerken sesler çok olmaya başladı. Üstümüzü değişirken fayanslar dökülmeye başladı. Ondan sonra dışarı çıktık. Yan tarafta camlar patlıyordu.

Sonra yukarı apartmana çıktılar. Bina yıkılacak diye dairelerde oturanlara haber ettiler. Arkalarından ben de çıkıp haber verdim. Binanın arkasında güvercin kafesi vardı. Onun kapısını da kapattım. Orayı kapattıktan sonra şuradaki motorcu ağabeyimiz vardı.

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ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN DİYE EŞYA ALMAK İÇİN GİRMİŞLER

Onun motorlarını çektik. Bu yaptığımız şeyler yarım saat içerisinde oldu. Sakin sakin panik yaptırmadan binayı boşalttırmaya çalıştık. Binada iki üç kişi kalmıştı. İki üç kişi de çocuklar üşümesin diye eşya almaya gittiler. O zaman da bina yıkıldı.

Bir gün önce de bina yıkılabilir diye söylediler. Ama kimse ciddiye almadı. Akşam da bina çöktü. Dairelerin tamamı doluydu. Bizim uyarımızdan sonra dairelerde oturanlar binayı boşalttı. Hepsi o anda boşalttı. Birkaç gün önceden boşaltan olmadı. Evlerin hepsi doluydu, oturanlar vardı'' diye konuştu.

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Çalıştığı balık restoranın 4 dükkandan oluştuğunu belirten Keji, ''Restoran 4 dükkanın birleşmesiyle oldu. Ortadaki duvarlar da duruyordu. Dükkan genişletmek için duvarları yıkma durumu olmadı. Restoranlar geniş olur ama bizim öyle değil, oda oda şeklindeydi. Sadece ön tarafta 2,5 metre camekan yayıp üstünü kapatmışlardı'' ifadelerini kullandı.

GÜVERCİNLERE YEM VERDİ

Bina yıkılmadan önce güvercinlere yem ve su veren Keji, bugün de yetkililerden izin alıp yaklaşık 40 güvercinin bulunduğu kulübeye girip yem ve sularını verdi.

'BİNA, YIĞMA BİNA'

Binanın zemin katından bulunan iş yerlerinden birinde olukçuluk yapan ve aynı zamanda mülk sahibi olan Kemal Demircioğlu, ''Bina, tek apartman ama 2 girişi vardı. A girişi bizim dükkanların arasından, B girişi de yan taraftı. İki bloktu ama sırt sırta ikiz binaydı. Kolon kesme falanda olmadı. Çünkü bu binada kolon yok. Yığma bir binaydı. Zemin katta ortadaki duvarları kaldırma olayı olmadı. Yeni açılan iş yerinde dükkan genişletmesi diye bir şey yok. Adamlar ön tarafına sundurma yaptılar, camekandan. O camekanın arasından geçiş yapıyorlardı.

Dükkanın arasından bir duvar kaldırma, kapı açma falan bir şey yok. Olay günü ben buradan akşam namazını kıldım, çıktım. Eve gittiğimde bana arkadaşın birisi telefon açıp haber verdi'' dedi.

'BİNANIN YIKILACAĞINA DAİR EMARE YOKTU'

Binanın yıkılacağını dair önceden bir emare bulunmadığını belirten Demircioğlu, şunları söyledi:

''Ancak o gün yan taraftaki arkadaşın kapısı bozulmuş. Benim de elimden geldiği için bana kapının ayarını yaptırdı. O gün akşama kadar burada durduk. Ama dediğine göre 'Ben kapıyı kapatmadan gittim' dedi. Eski yığma bina olduğu için ufak tefek sıvalarında ufak tefek şeyler vardı.

Bir iki yıl önce bir aşağı tarafta bir su olmuş ama ben görmedim onu. Öyle bir şey de olsa zaten benim dükkanımın içerisine girer. Ben bir hem bodrumum vardı. Hem yukarısı vardı. Benim bodrumun içerisinde malzemeler vardı. Ben içeriyi sulayıp süpürmeye korkarım.Niye? Benim eşyalarımın hepsi demir, metal. Suyu gördüğü zaman paslanan bir şey. Birisi herhalde bir vana mı kırılmış veya tamir ediyormuş. O şekilde bir su kaçırdığını söylediler. Ben görmedim. Yıkılmaya dair emare hiçbir bugüne kadar yok. 20-25 yıldır da bu binadayım.''

'BİNA YIKILMADAN HEMEN ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞ'

Üst katlardaki dairelerde oturanların balıkçıda çalışan kişilerin haber vermesiyle apartmanı tahliye ettiklerini belirten Değirmencioğlu, ''Daireler tamamı doluydu. O gün balıkçıda bir arkadaş tahliye ettirmiş. Olaydan önce boşaltıldı. Ben 3-4 yıl önce bir müteahhit getirdim. Yıkılıp kat karşılığı yapılabilir mi diye? Burası 4 kata imarlı olduğu için müteahhit dedi ki, 'Burası 4 kata imarlı olduğu için bizi kurtarmaz. Ama arka taraftaki değirmen yıkıldığı zaman herhangi bir şey olursa o zaman girilir, kurtarır' dedi. O şekilde kaldı. Bizim arsamız küçük olduğu için müteahhit yapmak istemedi. Belediyeden veya başka bir yerden gelen de olmadı. Binada daha önce çatlak yoktu. Çatlak olsa çoğu kiracı zaten, boşaltır giderdi. Öyle bir çatlak veya yıkılma riski olduğunu hissetsem benim burada 1 milyonluk malzeme vardı. Riske girmez boşaltır, kiralık bir yere giderdim. Şimdi benim malzemelerim moloz olarak atıldı. Ben şimdi işsiz kaldım, mağdur oldum.'' (DHA)