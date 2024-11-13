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Konya'da çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı bebek bulundu

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#Konya#Meram#Bebek
Konyada çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı bebek bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 15:38

Konya'nın Meram ilçesinde çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı bulunan yeni doğmuş kız bebek bulundu. Ekipler, plasentasıyla bulunan kız bebeğin, birkaç saat önce dünyaya geldiğini tespit etti. Bebek, tedavi altına alındı.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu bir kişi, çöp dökmek istediği konteynerde ağlama sesi duydu. Konteynere bakan kişi, yastık kılıfının içindeki bebeği görüp, çevredeki komşularına haber verdi. Komşuları da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, plasentasıyla bulunan kız bebeğin, birkaç saat önce dünyaya geldiğini tespit etti.

Konyada çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı bebek bulundu

Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin, tedavisinin ardından devlet tarafından koruma altına alınacağı belirtildi.

Polis ekipleri, bebeğin bırakan kişi veya kişileri belirlemek için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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'İLK ÖNCE KEDİ YAVRUSU SANDIK'

Mahallede oturan Saime Şimşek, bebeğin ağlamasını ilk önce kedi yavrusu sandıklarını ifade ederek, "Komşum çöp dökmeye gelmiş. Konteynerin içerisinde bebek ağlıyor. Bebeği görünce polise haber verdik. Önce kedi yavrusu sandık. Yastık kılıfının içerisine sarıp çöpün içine koymuşlar. Komşular çıkarıp ambulansa teslim ettiler" dedi.

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#Konya#Meram#Bebek

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