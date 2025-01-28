Konya’da çöken 4 katlı binada kahreden detay: Ölen çift 7 ay önce evlenmiş

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Konya Selçuklu’daki Beyşehir Caddesi’nde 24 Ocak’ta 20.00 sıralarında çöken 4 katlı binada enkaz altında kalan Suriye uyruklu Muhammed Cedan (24), amcası Halid el Cedan (55) ve kardeşi Ahmet Muhammed Cedan (23) sağ kurtuldu, ağabeyi Turki Muhammed ve yengesi Emine Mustafa yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri, Suriye’ye gönderildi. Sağ kurtulduktan sonra hastaneye kaldırılan 3 kişi de tedavilerinin ardından taburcu oldu. Enkaz altında hayatını kaybeden genç çiftin, 7 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Aynı binada oturan ve olay günü binanın tahliye edilmesini sağlayan Ali el Hüseyin’in ağabeyi Muhammed el Hüseyin, “Bugüne kadar herhangi bir çatlak veya ses gibi bir sıkıntı olmadı. Vefat edenler 7 ay önce evlenmişler. Aynı köydendik. Evlendikten sonra buraya gelmişlerdi. Burada biraz çalışıp, para toplayıp, Suriye’ye geri dönmeyi düşünüyorlardı. Nasip olmadı” dedi.

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Zemin kattaki 4 dükkânda balık restoranı işleten işyeri sahibi Kazım F., balık restoranının tadilat işlemleriyle ilgilenen mimar Tuncer D., yapım işini üstlenen Volkan D., aynı dükkânı daha önce kahvehane olarak işleten Kemal Ö. ile dükkânların mülk sahibi Hakkı İ. ve Mehmet. P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Balık restoranının, 1 yıldır faaliyet gösterdiği ve ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.