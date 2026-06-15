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Konya'da çocukların kavgasına büyükler de dahil oldu! Bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

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#Konya#Karatay#Bıçaklı Kavga
Konyada çocukların kavgasına büyükler de dahil oldu Bıçaklı ve sopalı kavgada 1i ağır 5 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 12:02

Konya’nın Merkez Karatay ilçesinde çocuklar arasında çıkan ve aile fertlerinin de karıştığı komşu kavgasında 2 kişi bıçakla, 3 kişi de aldığı sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

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Olay, saat 09.00 sıralarından merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Haslet Sokak’ta meydana geldi. Kaya ve Şut ailelerinin çocukları arasında sokakta çıkan kavgaya, büyükleri de dahil oldu. Kavgada Fesih Kaya, İlhan Şut ile Ersin Şut’u bıçakla yaraladı.

Nimet Şut ile Şakir Kaya ve Hikmet Kaya da sopa, tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İlhan Şut'un durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olaya karışan Fesih Kaya, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. 

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#Konya#Karatay#Bıçaklı Kavga

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