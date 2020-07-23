Konya’da çocukları otomobilin bagajında taşıyan sürücüye ceza

Edinilen bilgiye göre, Konya kent merkezinde trafikte seyir halinde olan bir otomobilin bagaj kısmında eşya ve çocukların taşındığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaparak otomobilin A.T. isimli şahsa ait olduğu tespit etti. Ekipler, A.T.’ye 'Araç dışına yolcu bindirmek'ten bin 121 TL cezai işlem uyguladı.