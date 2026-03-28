×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da cezaevinden izinli çıktı, kaldığı evde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Seydişehir#Cezaevi
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 13:15

Konya'nın Seydişehir ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen 41 yaşındaki Oktay Deniz, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, Hacıseyitali Mahallesi 153093 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın dördüncü katında bulunan dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Oktay Deniz (41) geçtiğimiz Çarşamba günü cezaevinden izinli çıktı.

Evde kalmaya başlayan Oktay Deniz'den iki gündür haber alamayan yakınları durumu polis bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ve sağlık ekipleri itfaiyenin yardımıyla eve girerken, yapılan kontrolde Deniz'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Deniz'in cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından cenaze aracına taşınarak otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Gözden KaçmasınAdıyamanda kaybolan otizmli Fırat Candan acı haberAdıyaman'da kaybolan otizmli Fırat Can'dan acı haber!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!