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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Konya'da çaldığı iki cins köpeği sosyal medyadan satmaya çalışınca yakalandı

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Konya'da çaldığı iki cins köpeği sosyal medyadan satmaya çalışınca yakalandı

Konya'da evin bahçesinden çaldığı iki cins köpeği sosyal medya üzerinden satmaya çalışan kadın, alıcı gibi davranan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Meram ilçesinde yaşayan Aygül Pınarlar, "Pomeranian boo" ve "Yorkshire" cinsi iki köpeğinin bahçesinde olmadığını fark etti.

Köpeklerinin çalınmış olabileceğini düşünen Pınarlar, polise başvurdu.

İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik takibin ardından köpeklerin bir kadın tarafından sosyal medya aracılığıyla satışa çıkarıldığını tespit etti.

ALICI GİBİ DAVRANAN POLİS, ŞÜPHELİYLE 30 BİN LİRAYA ANLAŞTI

Harekete geçen polis, şüpheli Filiz O'yu telefonla arayıp alıcı gibi davranarak iki köpeği 30 bin liraya almak için anlaştı.

Filiz O, köpekleri satmak için belirlenen buluşma noktasına gelince polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin, suçlamaları kabul etmeyerek köpekleri yolda başıboş gezerken bulduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

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