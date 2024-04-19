×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da büyük vicdansızlık! Bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan şoför kaçtı... Geriye evine aldığı ekmekler kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Trafik#Kaza
Konyada büyük vicdansızlık Bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan şoför kaçtı... Geriye evine aldığı ekmekler kaldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 10:20

Konya’da kamyonun çarptığı bisikletli Ferdi Uslu hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası olay yerinde Ferdi Uslu'nun geriye evine aldığı ekmekler kaldı.

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu üzeri Fidanlık Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar tarafından bisiklete kamyonun çarpması sonucu sürücüsünün yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Ferdi Uslu, yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ferdi Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonun tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kaza sonrası olay yerinde, bisiklet sürücüsünden geriye evine götürmek için aldığı ekmekler kaldı.

Haberin Devamı

Konyada büyük vicdansızlık Bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan şoför kaçtı... Geriye evine aldığı ekmekler kaldı

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!