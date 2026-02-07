Konya'da böcek ilaçlaması zehirlenmeye yol açtı: 11 kişi hastanelik oldu

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yapılan ilaçlamanın ardından ilaç kokusu alan bina sakinleri, zehirlenme belirtileri yaşadıklarını fark etti. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Zehirlenme belirtileri gösteren 11 kişi, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, apartman tahliye edildi. Hastanede tedavi gören vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Apartman görevlilerden Fatih Uzman, "Dairelerini ilaçlatmak isteyenler daha dikkatli olmalılar. Tedbir her zaman için önemlidir" dedi.



Abdülkadir Kılıç ise, "Giriş katta oturan kişi ilaç firması çağırmış. O da bütün apartmana yayılmış. Birkaç kişi hastaneye kaldırıldı, durumları iyi" diye konuştu.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.