Konya'da bir evin tabanı çöktü! 'Önce bir gıcırtı sesi duyduk'

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Değirmenci Mahallesi’nde tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Evin salonunun tabanı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Torunu Asya Şendoğan ile erişte yapan Gülcan Şendoğan, eşyalarla birlikte bodrum kata düşerek hafif şekilde yaralandı. Evde bulunanların ihbarı üzerine çağırılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evin salonunun tabanının çökmesinin ardından, belediye ekiplerinin evde yaptığı incelemede çökmenin nedeninin bodrum katında ve yapıda oluşan rutubetten kaynaklandığını belirledi.

‘NE OLDUĞUNU BİLEMEDİK’

Dünürü Gülcan Şendoğan torunu Asya ile erişte hazırladığını bu esnada ses duyduklarını söyleyen ev sahibi Cemal Aktaş, “Önce bir gıcırtı sesi duyduk. Dünürüm o sıra 'burası yıkılır da altında kalır mıyız' dedi. Bir anda evin tabanı çöktü. Ne olduğunu bilemedik. Torunumu molozların altından çıkardım. Şükür bir şeyleri yok. Ama şimdi eve giremiyoruz. Nerede kalacağım, ne yapacağım bilemedim” dedi.

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