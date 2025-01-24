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Konya'da bina çöktü! 2 kişi yaralandı, enkaz altında kalan var

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#KONYA#Bina#Çökme
Konyada bina çöktü 2 kişi yaralandı, enkaz altında kalan var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 21:15

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Bölgeye giden ekipler enkazdan 2 kişiyi yaralı olarak kurtarırken, 4 kişinin daha enkaz altında kaldığı öne sürüldü. Hassas cihazlarla dinleme yapan ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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 Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerindeki 3 katlı bina, saat 20.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Zemin katında iş yerlerinin bulunduğu binanın saniyeler içerisinde büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin başlattığı çalışmada binanın enkazından 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı yönündeki iddialar üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri cihazlarla dinleme yapıp arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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#KONYA#Bina#Çökme

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