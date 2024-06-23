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Konya'da Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu... 1 can kaybı

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#Konya#Beyşehir#Göl
Konyada Beyşehir Gölünde tekne alabora oldu... 1 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 15:35

Konya'da Beyşehir Gölü'nde alabora olan teknedeki Yakup Kılıç (36) yaşamını yitirdi, Dudu A. ile kızları A.A. (12) ve E.A (8) ise çocuklardaki can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kalıp, arama- kurtarma ekiplerince bir gün sonra kurtarıldı.

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İnşaat sektörüyle uğraşan Yakup Kılıç, beraberinde Dudu A. ve onun çocuklarıyla birlikte cuma günü Beyşehir Gölü'nün kıyısındaki Kuşluca Mahallesi'ne geldi. Aracını burada park eden Kılıç, daha sonra teknesiyle göldeki Aygır Adası'na geçti. Saat 10.00 sıralarında geri dönmek isterken 4 kişinin içinde bulunduğu tekne, alabora oldu. Çocuklar giydikleri can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kalırken, anneleri ise onlara tutundu. Yakup Kılıç ise suda kayboldu.

Aileler cumartesi günü saat 01.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulununca, yapılan arama çalışmasında Kılıç'ın aracı gölün kıyısında bulundu. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, gölde arama çalışması başlattı. Dün çalışma sonucu Dudu A. ve 2 kızı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kılıç'ın bulunması için bugün askeri helikopter çağrıldı. Helikopterden alınan görüntüler sayesinde saat 13.00 sıralarında Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yahya Kılıç'ın cesedi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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#Konya#Beyşehir#Göl

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