Konya'da belediye otobüsünde dehşet! Eşinin gözü önünde öldürüldü

Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 14:50

Konya'nın Karatay ilçesinde aynı mahallede oturduğu Vahdettin Işık (33) tarafından belediye otobüsünde ve eşinin gözü önünde bıçaklanan 21 yaşındaki Kadirhan Öztürk hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde, Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Vahdettin Işık, aralarında tartışma çıkan Kadirhan Öztürk'e bıçakla saldırıp bıçakladı. Eşinin gözü önünde karnından bıçaklanan Öztürk, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasından yararlanan Işık, araçtan inip kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAKALANIP TUTUKLANDI

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Vahdettin Işık, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Tatlıcak Mahallesi'nde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı bulunan Işık, ifadesinde; kavganın 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıktığı öne sürdü. Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

