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Konya'da baba vahşeti! 2 kızını bıçaklayarak öldürdü

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#Konya#Meram#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 15:50

Konya'da Suriye uyruklu Yusuf El Ahmed (54), kızları Kevser El Ahmed (17) ile Merve El Ahmed'i (15) evde bıçaklayarak öldürüp, polise teslim oldu.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi. Bodrum katlarındaki evlerinde Yusuf El Ahmed ile kızları Kevser El Ahmed ve Merve El Ahmed arasında tartışma çıktı. Yusuf El Ahmed, tartışma sırasında iki kızını da bıçaklayarak öldürdü. Ahmed, ardından polise gidip teslim oldu.

Yusuf El Ahmed’in ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri, Kevser ve Merve El Ahmed kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Anne Hatice El Ahmed'in olay sırasında hastaneye muayeneye gittiği evde ise ailenin en küçük bir çocuğu ile bir yakınlarının olduğu belirtildi.

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İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yusuf El Ahmed'in polise verdiği ilk ifadesinde kızlarıyla "Namus meselesi yüzünden tartıştık, kendimi kaybettim" dediği öğrenildi. El Ahmed'in, kendine geldiğinde 2 kızının öldüğünü fark edip polise giderek teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

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Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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#Konya#Meram#Cinayet

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