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Konya'da avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

#Konya#Avukat#Silahlı Saldırı
Konyada avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

Konya'da avukat Abdulkadir İnci (42), haciz işlemleri ile uğraştığı evin sahibinin oğlu Kadir Ö.'nün (33) arkadaşı İsmail E. (21) tarafından adliye otoparkında tabancayla vuruldu. Yaralı İnci, hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kişi de polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Konya Adliye Sarayı'nın bahçesindeki otopark girişinde meydana geldi. Avukat Abdulkadir İnci, haciz işlemleri ile uğraştığı evin sahibi Hasan Ö.'nün oğlu Kadir Ö. ve arkadaşı İsmail E. ile adliyenin karşısındaki çay ocağında buluştu.

Görüşmenin ardından adliyede işleri olduğunu söyleyen Kadir Ö. ve İsmail E.'yi otomobile alan İnci, otopark girişinde silahlı saldırıya uğradı. İnci'yi sağ dizinden vuran İsmail E., Kadir Ö. ile olay yerinden kaçtı.

Konyada avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

Silah sesini duyan polisler, İsmail E. ve Kadir Ö.'yü uzaklaşamadan yakaladı. Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan avukat Abdulkadir İnci'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konyada avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

BARO BAŞKANI ALADAĞ: DOSYANIN TARAFI DEĞİL VEKİLİYİZ

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Konya Adalet Sarayı bahçesinde açıklama yapan Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, meslektaşı avukat Abdülkadir İnce'ye yapılan saldırıyı kınadı.

Dosyaların tarafı değil vekili olduklarını vurgulayan Aladağ, "Her defasında sizler aracılığıyla vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bizler dosyanın tarafı değil vekiliyiz. Bizler sizden aldığımız yetki çerçevesinde kanunun, meslek kurallarının ve diğer mevzuatın bize tanıdığı hak ve yetkiler çerçevesinde sadece ve sadece görevini yerine getirmeye çalışan insanlarız. Bu şekilde saldırıların hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini hepimizin bilmesi gerekmektedir. Maalesef son dönemde avukatlara yönelik bu tür saldırıların artarak devam ettiğini görmekteyiz. O nedenle şunu ifade etmek istiyoruz; avukat madem yargının kurucu unsurudur, olmazsa olmazdır, bu şiddete bir an önce 'dur' demeliyiz. Başlangıçta bu konuya ilişkin mevzuatın en hızlı şekilde değiştirilerek, cezaların azami seviyeye çıkarılması gerekiyor. Evet, hukuka olan inancımız vardır, vicdanımız vardır. Bu çerçevede biz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Şüpheli ya da şüphelileri yargı önünde en ağır cezayı alması için tüm meslektaşlarımızla el birliğiyle mücadele edeceğiz. Çok acıdır ki olayın şüphelileri birazdan kolluk kuvvetlerine ya da savcılığa ifade verecek. Evet, onların da müdafaa hakkı var. O müdafi de Konya Barosu mensubu olacaktır. Bunun idrak edilmesini ve anlaşılmasını bir kez daha ifade ediyorum. Tesellimiz şu ki meslektaşımızın sağlık durumu iyidir. Buradan bir kez daha bu ve benzeri olmuş veya olacak olan saldırıları kınıyorum" diye konuştu.

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#Konya#Avukat#Silahlı Saldırı