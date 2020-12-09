MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da avukat evinde ölü bulundu
GeriGündem Konya'da avukat evinde ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Konya'da avukat evinde ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da avukat evinde ölü bulundu
Abone Olgoogle-news

Konya'nın Ereğli ilçesinde 63 yaşındaki avukat evinde ölü bulundu.

Olay, Ereğli ilçesi Batı Elagözlü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası avukat Baycan Şahin'den haber alamayan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çilingir yardımıyla açtıkları evde avukatın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Şahsın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin sonrasında belirlenecek.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle