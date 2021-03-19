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Gündem
Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Konya'da AVM'de korkutan yangın

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Konya'da AVM'de korkutan yangın

Konya'da bir alışveriş merkezindeki mağazanın tadilat yapılan bölümünde izolasyon malzemesi belirlenemeyen nedenle tutuştu. Yangın mağaza çalışanları tarafından söndürüldü. Dumanla kaplanan alışveriş merkezi tahliye edildi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi’ndeki bir alışveriş merkezinin giriş katında meydana geldi. Bir mağazanın tadilat yapılan bölümünde izolasyon malzemesi belirlenemeyen nedenle tutuştu. Durumu fark eden çalışanlar müdahale edip alevleri söndürdü. Ancak alışveriş merkezini duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Güvenlik görevlileri de tedbir amaçlı alışveriş merkezini tahliye etti. 

Konyada AVMde korkutan yangın

 

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