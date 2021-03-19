Konya'da AVM'de korkutan yangın

Yangın, saat 15.30 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi’ndeki bir alışveriş merkezinin giriş katında meydana geldi. Bir mağazanın tadilat yapılan bölümünde izolasyon malzemesi belirlenemeyen nedenle tutuştu. Durumu fark eden çalışanlar müdahale edip alevleri söndürdü. Ancak alışveriş merkezini duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Güvenlik görevlileri de tedbir amaçlı alışveriş merkezini tahliye etti.

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