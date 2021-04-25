MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriKonya’da, Atatürk’e hakaret eden veli gözaltına alındı
GeriGündem Konya’da, Atatürk’e hakaret eden veli gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 25.04.2021 - 04:01 | Son Güncelleme:

Konya’da, Atatürk’e hakaret eden veli gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya’da, Atatürk’e hakaret eden veli gözaltına alındı

Konya'nın Sarayönü ilçesindeki bir lisede, tarih öğretmeninin ’whatsapp okul öğrenci grubu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaştığı videonun ardından Ulu Önder’e hakaret ettiği iddia edilen veli F.G. gözaltına alındı.

Sarayönü ilçesindeki Şehit Ramazan Akyürek Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin tarih öğretmeni, whatsapp okul öğrenci grubundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Mustafa Kemal Atatürk hakkında video paylaştı. Bunun üzerine öğrenci velilerinden F.G., grupta Atatürk’e hakaretle bulunan sözler sarf etti. Öğrenci velisinin hakaret içeren sözlerinin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine Valiliğin talimatıyla Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında F.G. gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise ”Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında; şüpheli F.G.’nin okul öğrenci grubunda Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen olayla ilgili olarak, Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli F.G. hakkında ’Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar’ kapsamında soruşturma başlatılmış, şüpheli F.G. gözaltına alınmıştır” denildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi