MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da artan vaka sayısına rağmen tedbirlere uyulmuyor
GeriGündem Konya'da artan vaka sayısına rağmen tedbirlere uyulmuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 13:20,Son Güncelleme:

Konya'da artan vaka sayısına rağmen tedbirlere uyulmuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da artan vaka sayısına rağmen tedbirlere uyulmuyor
Abone Olgoogle-news

KONYA'da, koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Kentte, son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı. Son verilere göre, günde yaklaşık 250-300 kişiye koronavirüs tanısı konuyor. Buna rağmen kent merkezindeki en işlek noktalardan biri olan Zafer Meydanı'nda birçok kişinin maske takmadığı, maskesini çenesine kadar indirdiği ve sosyal mesafe kuralına uyumadığı görüldü. Maske takmayan bazı vatandaşlar ise çeşitli bahanelerle maske takmadıklarını belirtti.

MAHALLE KARANTİNA ALTINA ALINDI

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Ortaören Mahallesi, 10 kişide Kovid-19'a rastlanılması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Mahallede filyasyon ekibinin çalışmalara başladığı bildirildi.

PAZAR YERLERİ İKİ HAFTA SÜREYLE KAPATILDI

Konya'da en az vaka oranına sahip ilçeler arasında bulunan Hüyük ilçesinde, son günlerde vaka sayılarında artış gözlendi. Bunun üzerine ilçe merkezi ve dış mahallelerde kurulan halk pazarları iki hafta süreyle kapatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle