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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Konya'da, araçta 4 kilo eroinle yakalanan 3 kişiye gözaltı

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Konya'da, araçta 4 kilo eroinle yakalanan 3 kişiye gözaltı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, araçta 4 kilo 55 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilerin kimliklerini belirleyen polisler, düzenlenen operasyonla araç içinde 4 kilo 55 gram eroin ele geçirdi. Araçtaki D.K., U.B. ve Ş.A gözaltına alındı.

 

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