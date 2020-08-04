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AA - Fotoğraf :İHA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 18:48,Son Güncelleme:

Konya'da araç duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Konya'da hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Buti Tonel idaresindeki 42 ANV 51 plakalı hafif ticari araç, Karatay ilçesi Ormancı Sokak'taki iki katlı evin duvarına çarptı.

Araçta bulunan Abdullah Tonel (55) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Tonel ile araçtaki Mehmet Tonel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Tonel'in yakınları gözyaşı döktü. Tonel'in cenazesi, hastane morguna götürüldü.

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