×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARA SPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da annesinin sevgilisini öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Meram#Cinayet
Konyada annesinin sevgilisini öldüren şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 17:55

Konya'nın Meram ilçesinde tartıştığı Hacı Hasan Gökgöz'ü (55) tabancayla vurarak öldüren Hüseyin Keleş (21) tutuklandı. Hüseyin Keleş'in annesinin sevgilisi olduğu öne sürülen Gökgöz'ü ilişkilerini onaylamadığı için öldürdüğü belirtildi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden tahliye olan Hüseyin Keleş, annesinin babasından boşandığını ve sevgilisiyle birlikte yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine annesinin yaşadığı eve giden ve bu duruma itiraz eden Hüseyin Keleş ile annesinin sevgilisi olduğu öne sürülen Hacı Hasan Gökgöz, tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Hüseyin Keleş, tabancayla Hacı Hasan Gökgöz'e ateş etti.

Konyada annesinin sevgilisini öldüren şüpheli tutuklandı

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Hacı Hasan Gökgöz, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Haberin Devamı

Olayın ardından kaçan şüpheli Hüseyin K., öğle saatlerinde yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Hüseyin K., Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin Keleş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Meram#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!