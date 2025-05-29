Konya'da akran zorbalığı! Arkadaşı hayat mücadelesi veriyor!

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Olay, dün öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda meydana geldi.

Okulun 4’üncü sınıf öğrencilerinden Yusuf T. ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.’nin boğazını sıktığı Yusuf T.’nin fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf T.. gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Yusuf T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.