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Konya'da akılalmaz olay! 'Yeni araba aldım' diyerek çaldığı otomobille arkadaşlarını gezdirdi

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#Konya#Polis#Otomobil
Konyada akılalmaz olay Yeni araba aldım diyerek çaldığı otomobille arkadaşlarını gezdirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 11:39

Konya'da otomobil çalıp, 'Yeni araba aldım, sizi gezdireyim' diyerek arkadaşları ile tur atan Ali Umuç (32), yakalandı. Ali Umuç suçunu itiraf ederken sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Hastanede tedavi gören babasının yanında gece refakatçi olarak kalan A.Y., sabah hastane bahçesine park ettiği otomobilinin olmadığını fark etti. A.Y., polise haber verdi. İhbarla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hastane güzergahındaki güvenlik kameralar kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin araçla birlikte Karatay ilçesindeki Sultan Mesud Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Harekete geçen polis, içinde 3 kişinin olduğu aracı seyir halinde durdurdu. Gözaltına alınan şüphelilerden sürücü Ali Umuç, aracı çaldığını itiraf etti.

Konyada akılalmaz olay Yeni araba aldım diyerek çaldığı otomobille arkadaşlarını gezdirdi

"Yeni araba aldım, sizi gezdireyim" diyerek arkadaşlarıyla dolaşmaya çıktığı belirlenen Umuç'un, 11 suçtan kaydı olduğu da tespit edildi. Umuç, işlemleri sonrası tutuklanırken, akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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#Konya#Polis#Otomobil

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