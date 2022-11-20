Konya'da akılalmaz olay! Kanala düşen otomobilde 3 kişi öldü... Kaza 7 saat sonra fark edildi

Haberin Devamı

Kaza, Konya-Aksaray karayolu 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Bölgede bulunan Devlet Su İşleri’ne ait atık su arıtma tesisinin 4 metrelik kanalına bir otomobilin düştüğünü gören tesis güvenlik görevlisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kanala düşen otomobilde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mazlum Sarı yönetimindeki 38 ABL 510 plakalı otomobilin saat 07.30 sıralarında kanala düştüğü polis ve jandarmanın çevredeki kameraları izlemesiyle tespit edildi. Kaza ihbarı ise tesis görevlisinin rutin kontrolleri sırasında görülmesiyle 7 saat sonra 14.40'ta yapıldı. Kazanın geç fark edilmesinin nedeni olarak da karayolunun gidiş-dönüş şeklinde olması ve duraklama yapılmaması, yaya trafiğinin olmaması olarak değerlendirildi.

Haberin Devamı

Otomobildeki Mazlum Sarı, Besime Sarı ve Şehribani Taş’ın cansız bedenleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Vinçle kanaldan çıkartılan otomobil çekiciyle otoparka gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.