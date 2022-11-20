Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da akılalmaz olay! Kanala düşen otomobilde 3 kişi öldü... Kaza 7 saat sonra fark edildi

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Kaza#Ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 19:18

Konya’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu atık su arıtma tesisi kanalına düşen otomobilde 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza 7 saat sonra fark edildi.

Haberin Devamı

Kaza, Konya-Aksaray karayolu 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Bölgede bulunan Devlet Su İşleri’ne ait atık su arıtma tesisinin 4 metrelik kanalına bir otomobilin düştüğünü gören tesis güvenlik görevlisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kanala düşen otomobilde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mazlum Sarı yönetimindeki 38 ABL 510 plakalı otomobilin saat 07.30 sıralarında kanala düştüğü polis ve jandarmanın çevredeki kameraları izlemesiyle tespit edildi. Kaza ihbarı ise tesis görevlisinin rutin kontrolleri sırasında görülmesiyle 7 saat sonra 14.40'ta yapıldı. Kazanın geç fark edilmesinin nedeni olarak da karayolunun gidiş-dönüş şeklinde olması ve duraklama yapılmaması, yaya trafiğinin olmaması olarak değerlendirildi.

Haberin Devamı

Konyada akılalmaz olay Kanala düşen otomobilde 3 kişi öldü... Kaza 7 saat sonra fark edildi

Otomobildeki Mazlum Sarı, Besime Sarı ve Şehribani Taş’ın cansız bedenleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Vinçle kanaldan çıkartılan otomobil çekiciyle otoparka gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Pençe Kılıç Harekâtından yeni görüntü Bombalara Yağmur ve Ecrinin adı yazıldı, Arap Pınarı ilk defa vurulduSon dakika... Pençe Kılıç Harekâtı'ndan yeni görüntü! Bombalara 'Yağmur' ve 'Ecrin'in adı yazıldı, Arap Pınarı ilk defa vurulduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Kaza#Ölü

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası