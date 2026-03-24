×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da akılalmaz olay: Babasını boğdu, cansız bedeniyle aynı evde kaldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 13:53

Konya'da boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Mehmet Akif Tosun (33), birlikte yaşadığı babası Tahsin Tosun'u (59) boğarak öldürdü. Gece babasının cesedi ile aynı evde kalıp ardından kaçan Tosun, Eskişehir yakınlarında yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, pazar günü Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Denizciler Sokak’taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi ile boşanma aşamasında olan Mehmet Akif Tosun, bir süre önce babasının yanına taşındı. Bu nedenle taraflar arasında önceki gün tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Akif Tosun, babası Tahsin Tosun’u boğarak öldürdü.

KAÇINCA KIZ KARDEŞİNİ ARADI

Gece babasının cesediyle aynı evde kalan Tosun, daha sonra Konya'dan ayrılarak kız kardeşini telefonla arayıp babasını öldürdüğünü, cesedinin de evde olduğunu söyledi. Polisle birlikte eve giren yakınları, Tahsin Tosun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Tosun'un cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Haberin Devamı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Tosun'u, Eskişehir yakınlarında, kara yolunda yakaladı. Daha önce de çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu belirtilen Tahsin Tosun, ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

BAKMADAN GEÇME!