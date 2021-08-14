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Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)-
Haber Giriş: 14.08.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

Konya'da akılalmaz cinayet! Çay soğuk diye semaveri deviren müşteriyi öldürdü

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Konya'da akılalmaz cinayet! Çay soğuk diye semaveri deviren müşteriyi öldürdü

Konya'da Emel Göçer, 2 arkadaşıyla seyyar çaycıda durarak, gözleme ve semaverde çay istedi. Göçer, çayın soğuk geldiği iddiasıyla semaveri devirince tartışma çıktı. Muhammet İ. 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Genç kadın hayatını kaybederken Muhammet İ., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Emel Göçer, 2 arkadaşıyla seyyar çaycıda durarak, gözleme ve semaverde çay istedi.

BAŞINA ATEŞ ETTİ

Göçer, siparişlerin gelmesinin ardından çayın soğuk olduğunu öne sürerek, semaveri devirdi. Bunun üzerine seyyar tezgahın sahibi Muhammet İ., Göçer ve arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Muhammet İ., kavgaya dönüşen olayda, 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti.

Konyada akılalmaz cinayet Çay soğuk diye semaveri deviren müşteriyi öldürdü

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Göçer, kanlar içinde yere yıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Göçer'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Emel Göçer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammet İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konyada akılalmaz cinayet Çay soğuk diye semaveri deviren müşteriyi öldürdü

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