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Konya'da ağacın kırılan dalı, piknik yapanların üzerine düştü: 11 yaralı

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#Konya#Ereğli#Ağaç Dalı
Konyada ağacın kırılan dalı, piknik yapanların üzerine düştü: 11 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 10:43

Konya'nın Ereğli ilçesinde ağacın kuruyan dalı, kırılıp piknik yapanların üzerine düştü; 11 kişi yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Atatürk Kültür Parkı'nda meydana geldi. Piknik alanında bulunan ağacın kuruyan dalı, kırılıp piknik yapanların üzerine düştü. Olayda 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılarak vatandaşların girişine kapatıldı.

Konyada ağacın kırılan dalı, piknik yapanların üzerine düştü: 11 yaralı

Ailesiyle piknik yaparken bir anda ağacın kırılan dalının üzerlerine düştüğünü söyleyen Vicdani Yıldız, "Mevsimlik işçi olarak Hatay'dan geldik. Burada bir şeyler yemek için oturduk. Ne olduğunu anlayamadık, bir anda üstümüze ağaç devrildi. Ailemden 11 kişi yaralandı. Aracım da hasar aldı, mağdur olduk" dedi.

Konyada ağacın kırılan dalı, piknik yapanların üzerine düştü: 11 yaralı

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#Konya#Ereğli#Ağaç Dalı

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